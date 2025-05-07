Пакистан сообщил о 26 погибших в результате ударов индийской армии

ВВС Индии нанесли удары по территории Пакистана. В результате погибли 26 человек, ещё 46 получили ранения. Об этом сообщил начальник штаба Сухопутных войск Пакистана, генерал Асим Мунир, передаёт агентство Reuters.

В ответ на теракт в Пахалгаме 22 апреля, унёсший жизни более 20 человек, индийская армия провела контртеррористическую операцию в приграничных с Пакистаном районах. Впоследствии Пакистан принял решение о закрытии своего воздушного пространства на двое суток и поднял в воздух боевую авиацию.