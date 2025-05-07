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Регион
7 мая, 06:08

В Саранске отменены занятиях в образовательных учреждениях

В Саранске 7 мая отменили занятия в вузах, школах и детских садах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

В Саранске отменены занятия в детских садах, школах, колледжах и вузах, сообщила администрация города в своём Telegram-канале. По информации властей, решение принято 7 мая в связи с угрозой атаки беспилотников. Жителей призвали сохранять спокойствие.

Глава Мордовии Артём Здунов уточнил, что в городе задействована система оповещения, а экстренные службы и правоохранители находятся в состоянии повышенной готовности.

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Напомним, что минувшей ночью жители Саранска сообщили об атаке украинских беспилотников на город. Очевидцы утверждают, что слышали серию взрывов в одном из промышленных районов.

Оксана Попова
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