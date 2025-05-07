В Саранске отменены занятиях в образовательных учреждениях

В Саранске отменены занятия в детских садах, школах, колледжах и вузах, сообщила администрация города в своём Telegram-канале. По информации властей, решение принято 7 мая в связи с угрозой атаки беспилотников. Жителей призвали сохранять спокойствие.

Глава Мордовии Артём Здунов уточнил, что в городе задействована система оповещения, а экстренные службы и правоохранители находятся в состоянии повышенной готовности.