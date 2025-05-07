Более 100 объектов: В Брянске отражена массированная воздушная атака

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении массированной атаки с воздуха, в ходе которой подразделения ПВО Минобороны РФ, Росгвардии и отряда «Барс-Брянск» сбили над территорией региона с вечера вторника свыше 140 воздушных объектов. В числе перехваченных целей – одна крылатая ракета.

«Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. В отражении мощнейшей атаки были задействованы подразделения ПВО Министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда «БАРС-Брянск», — написал в своём посте в телеграм-канале глава области.