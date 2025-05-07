Девочка Лиза спела «Священную войну» с друзьями России из стран Глобального Юга
Русская девочка Лиза. Обложка © RT
Телеканал RT опубликовал легендарную песню «Священная война» в исполнении русской девочки Лизы и иностранных друзей России из стран Глобального Юга. В видео, которое сопровождает музыкальную композицию, приняли участие представители Индии, Китая, Индонезии, ЮАР, Танзании и Замбии.
Девочка Лиза спела песню «Священная война». Видео © RT
На фоне показали Родину-мать, живописные красоты других стран, а также Вечный огонь. Голоса людей объединились в единое пение в честь сохранения памяти отваги защитников, которые помогли восстановить мир.
А ранее Life.ru писал, что в Индонезии прошёл показ фильма «Летят журавли» в рамках празднования Великой Победы. В числе зрителей были посол России в Индонезии Сергей Толчёнов, участники молодёжных организаций, журналисты и блогеры.