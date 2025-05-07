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7 мая, 08:00

Девочка Лиза спела «Священную войну» с друзьями России из стран Глобального Юга

Русская девочка Лиза. Обложка © RT

Русская девочка Лиза. Обложка © RT

Телеканал RT опубликовал легендарную песню «Священная война» в исполнении русской девочки Лизы и иностранных друзей России из стран Глобального Юга. В видео, которое сопровождает музыкальную композицию, приняли участие представители Индии, Китая, Индонезии, ЮАР, Танзании и Замбии.

Девочка Лиза спела песню «Священная война». Видео © RT

На фоне показали Родину-мать, живописные красоты других стран, а также Вечный огонь. Голоса людей объединились в единое пение в честь сохранения памяти отваги защитников, которые помогли восстановить мир.

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А ранее Life.ru писал, что в Индонезии прошёл показ фильма «Летят журавли» в рамках празднования Великой Победы. В числе зрителей были посол России в Индонезии Сергей Толчёнов, участники молодёжных организаций, журналисты и блогеры.

Дарья Нарыкова
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