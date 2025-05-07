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7 мая, 08:10

На Западе раскрыли, как чиновники наживаются на похоронах солдат ВСУ

WSJ: Украинские чиновники получают доход от похорон военных ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Коррумпированные должностные лица в Украине извлекают выгоду из организации похорон солдат Вооружённых Сил страны, превращая их в источник собственного дохода. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от официальных лиц (чиновников и полицию).

«Они (погибшие военные ВСУ.прим. Life.ru) стали источником дохода для коррумпированных чиновников. Некоторые похоронные бюро платят чиновникам, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение погибших военнослужащих... Похоронные бюро завышают цены на солдатские надгробия и гробы и делят разницу с чиновниками», — сказано в материале издания.

Другие источники газеты из числа украинских высокопоставленных лиц утверждают, что коррупция в похоронной сфере для военных является масштабной и распространённой проблемой по всей стране.

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Ранее сообщалось, что Украина превратилась в огромное кладбище. По оценкам экспертов, масштаб потерь ВСУ настолько ужасающий, что погребение сотен тысяч, а потенциально и миллионов погибших, потребует гигантских площадей под захоронения.

Ольга Сливченко
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