На Западе раскрыли, как чиновники наживаются на похоронах солдат ВСУ

Коррумпированные должностные лица в Украине извлекают выгоду из организации похорон солдат Вооружённых Сил страны, превращая их в источник собственного дохода. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от официальных лиц (чиновников и полицию).

«Они (погибшие военные ВСУ. — прим. Life.ru) стали источником дохода для коррумпированных чиновников. Некоторые похоронные бюро платят чиновникам, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение погибших военнослужащих... Похоронные бюро завышают цены на солдатские надгробия и гробы и делят разницу с чиновниками», — сказано в материале издания.

Другие источники газеты из числа украинских высокопоставленных лиц утверждают, что коррупция в похоронной сфере для военных является масштабной и распространённой проблемой по всей стране.