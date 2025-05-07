На Западе раскрыли, как чиновники наживаются на похоронах солдат ВСУ
WSJ: Украинские чиновники получают доход от похорон военных ВСУ
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Коррумпированные должностные лица в Украине извлекают выгоду из организации похорон солдат Вооружённых Сил страны, превращая их в источник собственного дохода. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от официальных лиц (чиновников и полицию).
«Они (погибшие военные ВСУ. — прим. Life.ru) стали источником дохода для коррумпированных чиновников. Некоторые похоронные бюро платят чиновникам, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение погибших военнослужащих... Похоронные бюро завышают цены на солдатские надгробия и гробы и делят разницу с чиновниками», — сказано в материале издания.
Другие источники газеты из числа украинских высокопоставленных лиц утверждают, что коррупция в похоронной сфере для военных является масштабной и распространённой проблемой по всей стране.
Ранее сообщалось, что Украина превратилась в огромное кладбище. По оценкам экспертов, масштаб потерь ВСУ настолько ужасающий, что погребение сотен тысяч, а потенциально и миллионов погибших, потребует гигантских площадей под захоронения.