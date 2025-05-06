На Украине нашли останки почти полусотни жертв Волынской резни
В Тернопольской области Украины нашли останки 42 жертв Волынской резни
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
В ходе археологических работ на месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины, где ранее располагалось поселение, были обнаружены останки как минимум 42 человек. Эксгумация, проводимая в рамках исследования Волынской трагедии, выявила фрагменты скелетов, принадлежащих мужчинам, женщинам и детям. Об этом сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши.
Найденные останки скелетов сейчас тщательно очищают и изучают специалисты. Они проводят антропологический и медицинский анализ, а также создают 3D-модели костей. Чтобы установить личности погибших, взяты образцы для генетической экспертизы. Все это делается для того, чтобы достойно похоронить жертв. После завершения всех исследований, останки, по желанию родственников, будут перезахоронены на кладбище в Пужниках.
«В ходе работ были изъяты личные вещи, пуговицы, фрагменты чёток и медальоны», — говорится в публикации.
К слову, польские специалисты проводят эксгумацию жертв Волынской трагедии на территории Украины с конца апреля. Это стало возможным после того, как в ноябре 2024 года Украина отменила запрет на поиск и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов. Польская сторона подчеркивает, что эти работы необходимы для идентификации погибших и углубленного изучения исторических событий.
Волынская трагедия — это серия жестоких нападений на польское население. Их совершили украинские националисты, в основном бойцы Украинской повстанческой армии*, сотрудничавшие с нацистской Германией. Эти трагические события оставили глубокий след в отношениях между Польшей и Украиной. Сегодня они продолжают вызывать споры и разногласия между двумя странами.
* Организация запрещена в России Верховным судом РФ