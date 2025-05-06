На Украине нашли останки почти полусотни жертв Волынской резни

Найденные останки скелетов сейчас тщательно очищают и изучают специалисты. Они проводят антропологический и медицинский анализ, а также создают 3D-модели костей. Чтобы установить личности погибших, взяты образцы для генетической экспертизы. Все это делается для того, чтобы достойно похоронить жертв. После завершения всех исследований, останки, по желанию родственников, будут перезахоронены на кладбище в Пужниках.