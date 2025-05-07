Российских фехтовальщиков допустили к международным командным соревнованиям
FIE: Российские фехтовальщики допущены к соревнованиям в нейтральном статусе
Фехтование. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic
Российские фехтовальщики получили разрешение от Международной федерации фехтования (FIE) выступать в командных турнирах на чемпионатах мира и Европы. Об этом заявила пресс-служба организации.
В соревнованиях примут участие команды, сформированные исключительно из спортсменов с нейтральным статусом. Выступление разрешено только под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).
Ранее стало известно, что глава FIG Моринари Ватанабэ высказался за возвращение российских атлетов на главные мировые спортивные арены. Своё мнение он озвучил, находясь на базе в Новогорске.