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Регион
7 мая, 09:18

Российских фехтовальщиков допустили к международным командным соревнованиям

FIE: Российские фехтовальщики допущены к соревнованиям в нейтральном статусе

Фехтование. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

Фехтование. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

Российские фехтовальщики получили разрешение от Международной федерации фехтования (FIE) выступать в командных турнирах на чемпионатах мира и Европы. Об этом заявила пресс-служба организации.

В соревнованиях примут участие команды, сформированные исключительно из спортсменов с нейтральным статусом. Выступление разрешено только под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

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Ранее стало известно, что глава FIG Моринари Ватанабэ высказался за возвращение российских атлетов на главные мировые спортивные арены. Своё мнение он озвучил, находясь на базе в Новогорске.

Мария Любицкая
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