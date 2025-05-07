Российских фехтовальщиков допустили к международным командным соревнованиям

Российские фехтовальщики получили разрешение от Международной федерации фехтования (FIE) выступать в командных турнирах на чемпионатах мира и Европы. Об этом заявила пресс-служба организации.

В соревнованиях примут участие команды, сформированные исключительно из спортсменов с нейтральным статусом. Выступление разрешено только под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).