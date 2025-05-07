Временные ограничения сняты в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода и Ярославля

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на работу аэропортов Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля. С 10:59 мск воздушные суда снова принимаются и вылетают в обычном режиме. Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полётов.

Напомним, что ранее в московских аэропортах Внуково и Домодедово также были введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Десятки рейсов были задержаны или вовсе отменены. Люди остаются в залах ожидания и сидят там дольше суток в надежде улететь.