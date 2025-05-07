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7 мая, 08:50

Временные ограничения сняты в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода и Ярославля

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на работу аэропортов Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля. С 10:59 мск воздушные суда снова принимаются и вылетают в обычном режиме. Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полётов.

Напомним, что ранее в московских аэропортах Внуково и Домодедово также были введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Десятки рейсов были задержаны или вовсе отменены. Люди остаются в залах ожидания и сидят там дольше суток в надежде улететь.

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Марина Фещенко
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