«Без ремня и телефона»: Сергей Жуков рассказал, как воспитывает пятерых детей

Лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» откровенно рассказал, с какими трудностями сталкивается в семейной жизни и в общении с детьми. В беседе с Пятым каналом артист признался, что быть отцом — это настоящая работа.

Сергей Жуков рассказал, как справляется с отцовством. Видео © Пятый канал

«Я какой отец? Я ужасный отец для своих детей. Из меня вьют верёвки, борщ, соки выжимают… Просто нужно терпение. Это работа — быть папой и мамой», — пояснил певец.

Сергей Жуков, к слову, является одним из самых известных многодетных отцов в шоу-бизнесе. Помимо старшей дочери Александры от первого брака, он с женой Региной Бурд воспитывает ещё четверых наследников: 16-летнюю Нику, 14-летнего Энджела, 10-летнего Мирона и годовалого Эвана. По словам певца, они с супругой разработали целый устав, чтобы семейная жизнь не превратилась в хаос.

«Есть постулаты, которые мы не нарушаем. Мы не ругаемся при детях. Мы никогда в жизни не оскорбляем друг друга, как бы ни хотелось. За то, что ты что-то сделал не так, мы не ругаем, а за обман ругаем», — подчеркнул Жуков.

Кроме того, дети смотрят телевизор или играют в компьютер всего два раза в неделю: на выходных или после уроков. Родители покупают телефон ребёнку только в десять лет и разрешают им пользоваться только час. Артист отметил, что действует исключительно в интересах детей, так как сам не понаслышке знает, что виртуальные игры опасны, если не соблюдать меру.

«Раньше компьютеров вообще не было, всё было в телевизоре. Подключалась приставка… Я просидел 23 часа за телевизором и, естественно, потом закрывал глаза, там бегали эти танчики, пакманы и прочие. И у меня стали такие нехорошие всевозможные в голове эти… Пришлось два дня капаться», — признался певец.

По его словам, дети самостоятельно убираются в комнатах и моют за собой посуду. Особое внимание родители уделяют успеваемости отпрысков в школе. Наследники певца не всегда приносят твёрдые четвёрки и пятёрки, однако супруги не ругают детей, а разговаривают с ними.

«И смотришь через месяц — бац — уже всё нормально, всё выучено, всё сделано. И не надо для этого ни ремень брать в руки, что называется, ни наказывать», — подытожил Жуков.