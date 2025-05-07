Несколько ТЦ в центре Петербурга временно закроют в День Победы
Власти Петербурга приняли решение на время закрыть сразу семь ТЦ в День Победы
ТЦ «Галерея» в Петербурге. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorbis
В связи с празднованием 9 Мая и проведением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности некоторые ТЦ в центре Санкт-Петербурга будут закрыты с 10:00 до 16:00. Данную информацию предоставили в Смольном.
Ограничения введены в отношении ряда крупных торговых центров и комплексов, включая «Галерею», «Невский центр», «Большой Гостиный Двор», «Пассаж», «Grand Palace», «Невский атриум» и «Адмирал». В указанное время все сервисы и услуги в этих местах будут недоступны.
Ранее москвичей предупредили об ограничениях для транспорта по случаю Парада Победы. Чтобы избежать неудобств, гостям и жителям столицы порекомендовали заранее планировать свой маршрут, учитывая перекрытия.