WADA «потеряла» российские взносы за два года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до сих пор не получило от России взносы за 2023 и 2024 годы, сообщили в пресс-службе организации РИА «Новости».

Согласно данным WADA, в 2023 году Россия должна была перевести 1 267 023 доллара, из которых поступило лишь 53 237 долларов. Взнос за 2024 год в размере 1 335 860 долларов, как указано в документах, также не был зачислен на счета агентства.

Глава пресс-службы WADA Джеймс Фитцджеральд отметил, что ежегодные взносы должны быть оплачены до конца соответствующего года, и подтвердил отсутствие платежей от России за указанные годы.