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Регион
7 мая, 09:11

WADA «потеряла» российские взносы за два года

WADA заявило, что не получило ежегодный взнос от России за 2023-2024 годы

WADA. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislau Palaukou

WADA. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislau Palaukou

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до сих пор не получило от России взносы за 2023 и 2024 годы, сообщили в пресс-службе организации РИА «Новости».

Согласно данным WADA, в 2023 году Россия должна была перевести 1 267 023 доллара, из которых поступило лишь 53 237 долларов. Взнос за 2024 год в размере 1 335 860 долларов, как указано в документах, также не был зачислен на счета агентства.

Глава пресс-службы WADA Джеймс Фитцджеральд отметил, что ежегодные взносы должны быть оплачены до конца соответствующего года, и подтвердил отсутствие платежей от России за указанные годы.

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В январе глава Минспорта Михаил Дегтярёв сообщил, что российская сторона перевела Всемирному антидопинговому агентству 1,1 миллиона евро, то есть всю сумму взносов за 2023 год. По данным на 6 января, в бюджет WADA не поступал взнос от РФ и за 2024 год ($1 335 860). Согласно информации на 29 ноября, агентство получило от России $53 237 за 2023 год при взносе $1 267 023.

Оксана Попова
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