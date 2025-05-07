«За штурм»: В Подмосковье бойцов СВО впервые наградили специальными нагрудными знаками

В Московской области прошла первая церемония вручения нагрудных знаков «За штурм», учреждённых весной 2024 года приказом министра обороны Андрея Белоусова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Награждение военных. Видео © Министерство обороны Российской Федерации

Знаки отличия были вручены участникам СВО, принимавшим непосредственное участие в штурмовых и наступательных операциях. Большинство из награждённых — участники торжеств, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Я очень благодарен своим боевым товарищам. Эта награда — заслуга каждого из нас, всего нашего подразделения», — сказал старший сержант Дмитрий Образцов из мотострелкового полка.

Знак «За штурм» — это золотистая металлическая награда, украшенная красной эмалью, которая вручается военнослужащим за личное участие в наступательных операциях. Этот знак отличия отмечает вклад бойцов ВС РФ, демонстрируя количество успешно проведенных ими боевых задач по захвату укрепленных позиций и ключевых объектов в составе штурмовых и других подразделений.