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Регион
7 мая, 09:55

В Уфе простились с бывшим мэром Павлом Качкаевым

Павел Качкаев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Павел Качкаев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

В Уфе простились с Павлом Качкаевым, депутатом Госдумы и бывшим мэром города, ушедшим из жизни 5 мая на 74-м году, сообщил корреспондент РИА «Новости». Церемония прошла в здании парламента Башкирии, где собрались региональные и городские власти, представители религиозных и общественных организаций, жители города, а также друзья и родные политика.

Глава региона Радий Хабиров отметил, что Качкаев был выдающимся государственным деятелем, посвятившим жизнь служению людям. По его словам, политика глубоко уважали и любили не только в Уфе, но и по всей Башкирии, особенно за его преданность семье и народу. Хабиров также выразил соболезнования близким Качкаева.

Экс-глава Уфы Качкаев умер от остановки сердца
Экс-глава Уфы Качкаев умер от остановки сердца

Напомним, о смерти Павла Качкаева в возрасте 73 лет стало известно ранее. Политик был мэром Уфы с 2003 по 2011 годы, после вошёл в состав Госдумы от Башкортостана, был первым зампредом комитета по строительству и ЖКХ, состоял в «Единой России».

Оксана Попова
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