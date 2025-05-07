В Уфе простились с бывшим мэром Павлом Качкаевым

В Уфе простились с Павлом Качкаевым, депутатом Госдумы и бывшим мэром города, ушедшим из жизни 5 мая на 74-м году, сообщил корреспондент РИА «Новости». Церемония прошла в здании парламента Башкирии, где собрались региональные и городские власти, представители религиозных и общественных организаций, жители города, а также друзья и родные политика.

Глава региона Радий Хабиров отметил, что Качкаев был выдающимся государственным деятелем, посвятившим жизнь служению людям. По его словам, политика глубоко уважали и любили не только в Уфе, но и по всей Башкирии, особенно за его преданность семье и народу. Хабиров также выразил соболезнования близким Качкаева.