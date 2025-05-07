«Весьма хорошо устроились»: Канада до сих пор скрывает поимённые списки нацистов
Посол РФ Степанов обвинил Канаду в сокрытии списков нацистских преступников
Канада. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shawn.ccf
Канада продолжает укрывать нацистов Второй мировой войны, не разглашая поимённые списки преступников даже спустя 40 лет после завершения работы комиссии Жюля Дешене. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.
«Не рассекречивают перечень и сегодня — ведь в местном обществе весьма хорошо устроились дети и внуки коллаборационистов», — поделился он.
Комиссия по запросу о военных преступниках в Канаде, известная как комиссия Жюля Дешене была образована в 1980-х годах. Она расследовала материалы в отношении сотен человек, которых обвиняли в причастности к нацистским преступлениям. Её работа официально завершена, однако ключевые данные не были обнародованы. По мнению дипломата, Оттава не желает признавать тёмные страницы собственной истории.
Ранее президент России Владимир Путин на немецком языке предостерёг граждан Германии от восхищения нацистами. Так российский лидер прокомментировал действия политиков Запада, которые пытаются унизить достоинство экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и при этом встречают овациями нацистов.