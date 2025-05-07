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Регион
7 мая, 09:54

«Весьма хорошо устроились»: Канада до сих пор скрывает поимённые списки нацистов

Посол РФ Степанов обвинил Канаду в сокрытии списков нацистских преступников

Канада. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shawn.ccf

Канада. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shawn.ccf

Канада продолжает укрывать нацистов Второй мировой войны, не разглашая поимённые списки преступников даже спустя 40 лет после завершения работы комиссии Жюля Дешене. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Не рассекречивают перечень и сегодня — ведь в местном обществе весьма хорошо устроились дети и внуки коллаборационистов», — поделился он.

Комиссия по запросу о военных преступниках в Канаде, известная как комиссия Жюля Дешене была образована в 1980-х годах. Она расследовала материалы в отношении сотен человек, которых обвиняли в причастности к нацистским преступлениям. Её работа официально завершена, однако ключевые данные не были обнародованы. По мнению дипломата, Оттава не желает признавать тёмные страницы собственной истории.

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Ранее президент России Владимир Путин на немецком языке предостерёг граждан Германии от восхищения нацистами. Так российский лидер прокомментировал действия политиков Запада, которые пытаются унизить достоинство экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и при этом встречают овациями нацистов.

Алена Пенчугина
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