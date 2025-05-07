«Лечусь дома»: Михаил Боярский рассказал о своём состоянии после отмены спектакля
Актёр Михаил Боярский заявил, что чувствует себя очень посредственно
Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Самочувствие народного артиста РСФСР Михаила Боярского пока далеко от хорошего, он лечится дома. Об этом сообщил сам актёр в беседе с журналистами.
«Чувствую себя пока очень посредственно. Лечусь дома, в театре появлюсь после выздоровления и разрешения врачей», — рассказал он «Абзацу».
Напомним, ранее врачи временно запретили Михаилу Боярскому подниматься на сцену из-за травм, которые он получил во время репетиции. Тогда артист упал с большой высоты, оступившись за кулисами. На днях театр имени Ленсовета объявил о переносе спектакля «В этом милом старом доме» с участием актёра.