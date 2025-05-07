Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 10:04

Песков: Кремль видит очень серьёзные противоречия между странами Евросоюза

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Между странами Евросоюза (ЕС) возникают очень сильные и серьёзные противоречия, и это фиксирует Кремль. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьёзные противоречия», — поделился представитель Кремля.

О проблемах европейских стран Песков рассказал, комментируя решение прибалтийских стран и Польши закрыть небо для сербского лидера Александара Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо. Они собираются прибыть в Москву на Парад Победы.

Песков: Предложение Путина о перемирии в честь Дня Победы остаётся в силе
Песков: Предложение Путина о перемирии в честь Дня Победы остаётся в силе

Ранее в Кремле отреагировали на попытки Украины сорвать празднование Дня Победы. Сейчас российские военные делают всё необходимое, чтобы 80-летний юбилей прошёл в мирной обстановке, несмотря на провокации Киева.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ЕС
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar