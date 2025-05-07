Песков: Кремль видит очень серьёзные противоречия между странами Евросоюза
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Между странами Евросоюза (ЕС) возникают очень сильные и серьёзные противоречия, и это фиксирует Кремль. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьёзные противоречия», — поделился представитель Кремля.
О проблемах европейских стран Песков рассказал, комментируя решение прибалтийских стран и Польши закрыть небо для сербского лидера Александара Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо. Они собираются прибыть в Москву на Парад Победы.
Ранее в Кремле отреагировали на попытки Украины сорвать празднование Дня Победы. Сейчас российские военные делают всё необходимое, чтобы 80-летний юбилей прошёл в мирной обстановке, несмотря на провокации Киева.