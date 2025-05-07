Песков: Кремль видит очень серьёзные противоречия между странами Евросоюза

Между странами Евросоюза (ЕС) возникают очень сильные и серьёзные противоречия, и это фиксирует Кремль. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьёзные противоречия», — поделился представитель Кремля.

О проблемах европейских стран Песков рассказал, комментируя решение прибалтийских стран и Польши закрыть небо для сербского лидера Александара Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо. Они собираются прибыть в Москву на Парад Победы.