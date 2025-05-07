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Регион
7 мая, 09:46

Песков: Предложение Путина о перемирии в честь Дня Победы остаётся в силе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Предложение президента Владимира Путина о перемирии на период празднования 80-летия Победы остаётся в силе. Об этом заявил на брифинге в среду, 7 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что инициатива исходит от российской стороны.

«Да, это инициатива российской стороны, Путина. Она остаётся в силе», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что ранее Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, однако Зеленский отверг предложение президента России. Главарь киевского режима также пригрозил мировым лидерам, которые будут в Москве на Параде Победы.

Марина Фещенко
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