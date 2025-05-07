Песков: Предложение Путина о перемирии в честь Дня Победы остаётся в силе

Предложение президента Владимира Путина о перемирии на период празднования 80-летия Победы остаётся в силе. Об этом заявил на брифинге в среду, 7 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что инициатива исходит от российской стороны.