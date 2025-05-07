Лев Лещенко призвал не лишать артистов гонораров за выступления в День Победы

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал споры о гонорарах за выступления на День Победы. Певец, более 50 лет бесплатно участвующий в официальных праздничных концертах, призвал к балансу между патриотизмом и экономическими реалиями творческой профессии.

«Каждый человек должен отвечать за себя. Я 50 лет выступаю на всех государственных праздниках бесплатно, но не считаю правильным совсем не платить артистам. У нас единственные заработки — это музыка. Мне достаточно другой работы, за которую я получаю деньги. У кого концертов меньше, тем тяжело. У всех есть семьи, которые надо кормить», — заявил он «Абзацу».

Таким образом певец ответил депутату Госдуме Нине Останиной, которая критиковала отечественных артистов за «покупной патриотизм». Парламентарий посоветовала артистам выступать «от души» и заявила, что когда речь идёт о концертах на 9 Мая, про миллионные гонорары не должно идти и речи — власти могут взять на себя транспортировку и обустройство, но не более того.