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7 мая, 11:18

В МИД РФ заявили о готовности посольств к возможным провокациям в ЕС на День Победы

Грушко: Дипмиссии РФ готовы к провокациям в ЕС на День Победы

Здание МИД РФ. Обложка © Life.ru

Здание МИД РФ. Обложка © Life.ru

Российские дипмиссии в недружественных странах Евросоюза готовятся к возможным провокациям на День Победы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Наши представительства, разумеется, готовы», — отметил он в беседе с ТАСС.

Грушко указал на непростые условия работы дипломатов. Он добавил, что в каждом посольстве понимают: сохранение памяти о России – задача, сопряжённая с риском столкнуться с сопротивлением и провокациями.

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В Кремле ранее назвали попытки Украины помешать празднованию 9 Мая неприемлемыми. Российские военные, несмотря на провокации со стороны Киева, принимают все необходимые меры для безопасного проведения торжеств, посвящённых 80-летию Победы.

Алиса Хуссаин
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