В МИД РФ заявили о готовности посольств к возможным провокациям в ЕС на День Победы
Грушко: Дипмиссии РФ готовы к провокациям в ЕС на День Победы
Здание МИД РФ. Обложка © Life.ru
Российские дипмиссии в недружественных странах Евросоюза готовятся к возможным провокациям на День Победы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Наши представительства, разумеется, готовы», — отметил он в беседе с ТАСС.
Грушко указал на непростые условия работы дипломатов. Он добавил, что в каждом посольстве понимают: сохранение памяти о России – задача, сопряжённая с риском столкнуться с сопротивлением и провокациями.
В Кремле ранее назвали попытки Украины помешать празднованию 9 Мая неприемлемыми. Российские военные, несмотря на провокации со стороны Киева, принимают все необходимые меры для безопасного проведения торжеств, посвящённых 80-летию Победы.