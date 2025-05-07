В МИД РФ заявили о готовности посольств к возможным провокациям в ЕС на День Победы

Российские дипмиссии в недружественных странах Евросоюза готовятся к возможным провокациям на День Победы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Наши представительства, разумеется, готовы», — отметил он в беседе с ТАСС.

Грушко указал на непростые условия работы дипломатов. Он добавил, что в каждом посольстве понимают: сохранение памяти о России – задача, сопряжённая с риском столкнуться с сопротивлением и провокациями.