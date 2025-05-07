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Регион
7 мая, 10:41

«Мы должны быть вместе»: Алаудинов признался, что уважает украинцев

Алаудинов заявил о большом уважении и любви к жителям Украины

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / МОЛОТОВ «АХМАТ»

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / МОЛОТОВ «АХМАТ»

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что с очень большим уважением относится к украинцам и любит этот народ. По его словам, это очень добрые люди, однако часть из них попала под влияние киевского режима.

«Я об этом говорил неоднократно и сейчас повторю. Я к украинцам отношусь с очень большим уважением. Я люблю этот народ, я считаю, что это очень добрые люди. <...> Мы должны быть вместе», — написал Алаудинов в своём телеграм-канале.

Соратник главы Чечни добавил, что российские военные не издеваются над украинскими пленными. Он надеется, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) осознают свою ошибку и встанут плечом к плечу с бойцами России.

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Ранее Алаудинов сообщил, что иностранные наёмники ВСУ проявили наибольшую жестокость в Курской области. Они целенаправленно убивали гражданских людей, не делая различий между женщинами, детьми и стариками. По его словам, некоторые украинские военные пытались помочь местным жителям, предупреждая их о приближении иностранных боевиков.

Алена Пенчугина
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