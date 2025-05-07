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7 мая, 11:03

Ивлеева бросила свой бизнес по производству чипсов и энергетиков Easy Peasy

Mash: Ивлеева вышла из числа соучредителей ООО «Коленки пчелы» и оставила бизнес

Анастасия Ивлеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_

Анастасия Ивлеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_

Блогерша Анастасия Ивлеева оставила свой бизнес по производству чипсов и энергетиков Easy Peasy партнёрам Алексею Клочкову и Виталиусу Паулюсу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Последние несколько лет компания приносила ей только убытки и бесконечные иски от поставщиков и производителей. Так, Easy Peasy задолжала 288 тысяч рублей ООО «ТЛК Трансгрупп». В итоге Ивлеева решила выйти из числа соучредителей ООО «Коленки пчелы» и оставить бизнес.

Ивлеева должна «Депо» 7 миллионов за аренду помещения прогоревшего бара
Ивлеева должна «Депо» 7 миллионов за аренду помещения прогоревшего бара

Ранее Life.ru сообщал, что особняк блогерши в Истре выкупил актёр Владимир Вдовиченков за 120 миллионов рублей. В его собственность перешли роскошный двухэтажный дом площадью 364 квадратных метра, гараж на пять автомобилей и 15 соток земли.

Алена Пенчугина
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