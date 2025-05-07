Ивлеева бросила свой бизнес по производству чипсов и энергетиков Easy Peasy

Блогерша Анастасия Ивлеева оставила свой бизнес по производству чипсов и энергетиков Easy Peasy партнёрам Алексею Клочкову и Виталиусу Паулюсу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Последние несколько лет компания приносила ей только убытки и бесконечные иски от поставщиков и производителей. Так, Easy Peasy задолжала 288 тысяч рублей ООО «ТЛК Трансгрупп». В итоге Ивлеева решила выйти из числа соучредителей ООО «Коленки пчелы» и оставить бизнес.