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Регион
7 мая, 11:22

«Закройте окно»: В Астане дрон по-джентельменски напомнил женщине о порядке на Параде Победы

В Астане дрон подлетел к многоэтажке и попросил женщину закрыть окно

В Астане во время праздничного парада ко Дню Победы беспилотник поднялся к 20-му этажу жилого комплекса и призвал местную жительницу закрыть окно. Соответствующее видео распространилось в Сети.

В Астане дрон попросил женщину закрыть окно во время Парада Победы. Видео © VK / Новости на все случаи

«Просим вас закрыть окно, а также отойти в целях вашей безопасности», — произнёс голос из аппарата, на что впечатлительная женщина сказала «мммм, капец!».

Напомним, впервые с 2017 года в Астане прошёл военный парад, посвящённый 80-летию Победы и Дню защитника Отечества. На площади Независимости у монумента «Казак ели» собрались тысячи зрителей, включая президента Касыма-Жомарта Токаева.

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VK / Новости на все случаи

Оксана Попова
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