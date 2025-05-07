«Закройте окно»: В Астане дрон по-джентельменски напомнил женщине о порядке на Параде Победы

В Астане во время праздничного парада ко Дню Победы беспилотник поднялся к 20-му этажу жилого комплекса и призвал местную жительницу закрыть окно. Соответствующее видео распространилось в Сети.

В Астане дрон попросил женщину закрыть окно во время Парада Победы. Видео © VK / Новости на все случаи

«Просим вас закрыть окно, а также отойти в целях вашей безопасности», — произнёс голос из аппарата, на что впечатлительная женщина сказала «мммм, капец!».