«Закройте окно»: В Астане дрон по-джентельменски напомнил женщине о порядке на Параде Победы
В Астане дрон подлетел к многоэтажке и попросил женщину закрыть окно
В Астане во время праздничного парада ко Дню Победы беспилотник поднялся к 20-му этажу жилого комплекса и призвал местную жительницу закрыть окно. Соответствующее видео распространилось в Сети.
В Астане дрон попросил женщину закрыть окно во время Парада Победы. Видео © VK / Новости на все случаи
«Просим вас закрыть окно, а также отойти в целях вашей безопасности», — произнёс голос из аппарата, на что впечатлительная женщина сказала «мммм, капец!».
Напомним, впервые с 2017 года в Астане прошёл военный парад, посвящённый 80-летию Победы и Дню защитника Отечества. На площади Независимости у монумента «Казак ели» собрались тысячи зрителей, включая президента Касыма-Жомарта Токаева.