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Регион
7 мая, 12:05

«Развал коллективного Запада»: Эксперт рассказал, что произойдёт с ЕС 9 мая

Мухин: Приезд Фицо и Вучича на 9 Мая зафиксирует развал коллективного Запада

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на Парад Победы 9 мая станет символом развала коллективного Запада, заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин. Он предположил, что Белград и Братислава могут лишиться финансовой поддержки Брюсселя, но они на это уже не обращают внимания.

«Участие Фицо и Вучича в параде Победы зафиксирует развал коллективного Запада. Но руководство ЕС всё ещё живёт в своих иллюзиях и не хочет с ними прощаться»,цитирует Мухина РИА «Новости».

Напомним, на Парад Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Кроме того, в Параде Победы на Красной площади примут участие парадные расчёты из 13 стран.

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Полина Никифорова
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