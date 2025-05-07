«Развал коллективного Запада»: Эксперт рассказал, что произойдёт с ЕС 9 мая
Мухин: Приезд Фицо и Вучича на 9 Мая зафиксирует развал коллективного Запада
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Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на Парад Победы 9 мая станет символом развала коллективного Запада, заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин. Он предположил, что Белград и Братислава могут лишиться финансовой поддержки Брюсселя, но они на это уже не обращают внимания.
«Участие Фицо и Вучича в параде Победы зафиксирует развал коллективного Запада. Но руководство ЕС всё ещё живёт в своих иллюзиях и не хочет с ними прощаться», — цитирует Мухина РИА «Новости».
Напомним, на Парад Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Кроме того, в Параде Победы на Красной площади примут участие парадные расчёты из 13 стран.