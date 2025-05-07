Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на Парад Победы 9 мая станет символом развала коллективного Запада, заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин. Он предположил, что Белград и Братислава могут лишиться финансовой поддержки Брюсселя, но они на это уже не обращают внимания.

«Участие Фицо и Вучича в параде Победы зафиксирует развал коллективного Запада. Но руководство ЕС всё ещё живёт в своих иллюзиях и не хочет с ними прощаться», — цитирует Мухина РИА «Новости».