«Доброе утро! Мы из России»: Появилось видео удара техникой КНДР в зоне спецоперации
Коц опубликовал видео удара северокорейской РСЗО «Чучхе-100» в зоне СВО
В социальных сетях опубликовали видео применения северокорейской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Чучхе-100» в зоне проведения спецоперации. Роликом поделился военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале.
Видео удара техникой КНДР в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Kotsnews
«6:03. Доброе утро! Мы из России», — говорит российский военнослужащий на запечатлённых кадрах.
Боевая машина выпустила несколько реактивных снарядов по цели. Место, где техника КНДР вступила в бой, не уточняется. По словам военкора, в связке с дронами-разведчиками самолётного типа «Чучхе-100» может стать отличным средством по выбиванию РСЗО HIMARS, ЗРС Patriot, штабов, а также тыловых коммуникаций.
«Дальность стрельбы реактивным снарядом, по данным южнокорейских СМИ, составляет около 120 километров, что делает эту систему одной из самых дальнобойных в своём классе», — написал Коц.
Ранее в Кремле ответили на вопрос об участии военных КНДР в Параде Победы. Северную Корею будет представлять посол, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В рамках празднования 80-й годовщины Победы российский лидер Владимир Путин планирует провести свыше 15 двусторонних переговоров с главами иностранных государств.
Telegram / Kotsnews