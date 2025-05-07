«Доброе утро! Мы из России»: Появилось видео удара техникой КНДР в зоне спецоперации

В социальных сетях опубликовали видео применения северокорейской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Чучхе-100» в зоне проведения спецоперации. Роликом поделился военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале.

Видео удара техникой КНДР в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Kotsnews

«6:03. Доброе утро! Мы из России», — говорит российский военнослужащий на запечатлённых кадрах.

Боевая машина выпустила несколько реактивных снарядов по цели. Место, где техника КНДР вступила в бой, не уточняется. По словам военкора, в связке с дронами-разведчиками самолётного типа «Чучхе-100» может стать отличным средством по выбиванию РСЗО HIMARS, ЗРС Patriot, штабов, а также тыловых коммуникаций.

«Дальность стрельбы реактивным снарядом, по данным южнокорейских СМИ, составляет около 120 километров, что делает эту систему одной из самых дальнобойных в своём классе», — написал Коц.