В США рассказали о шведском «технологическом чуде», созданном для войны с РФ

Шведский истребитель Saab 37 Viggen создали для войны с Российской Федерацией, считает американское издание 19FortyFive. Самолёт появился ещё во время холодной войны и стал «технологическим чудом», оставившим след в аэрокосмической инженерии.

«Введённый в эксплуатацию в 1971 году, он стал первым самолётом с дельта-крылом с передним горизонтальным оперением для исключительной манёвренности и возможностью вертикального взлёта и посадки, что позволяло выполнять полёты с коротких взлётно-посадочных полос и автомагистралей», — говорится в публикации.

Saab 37 Viggen никогда не принимал участия в боевых действиях и был снять с эксплуатации в 2005 году. Однако истребитель оказал влияние на более поздние конструкции и его преемника JAS 39 Gripen.