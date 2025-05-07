В США рассказали о шведском «технологическом чуде», созданном для войны с РФ
19FortyFive: Шведский истребитель Saab 37 Viggen создали для войны с Россией
Saab 37 Viggen. Обложка © Wikipedia / Brorsson
Шведский истребитель Saab 37 Viggen создали для войны с Российской Федерацией, считает американское издание 19FortyFive. Самолёт появился ещё во время холодной войны и стал «технологическим чудом», оставившим след в аэрокосмической инженерии.
«Введённый в эксплуатацию в 1971 году, он стал первым самолётом с дельта-крылом с передним горизонтальным оперением для исключительной манёвренности и возможностью вертикального взлёта и посадки, что позволяло выполнять полёты с коротких взлётно-посадочных полос и автомагистралей», — говорится в публикации.
Saab 37 Viggen никогда не принимал участия в боевых действиях и был снять с эксплуатации в 2005 году. Однако истребитель оказал влияние на более поздние конструкции и его преемника JAS 39 Gripen.
Ранее в США раскрыли особенности своего «самого смертоносного» истребителя, который стоит $300 млн. Boeing F-47 может стать серьёзным конкурентом для авиации России и Китая, а также создать весомые стратегические последствия своего появления в мире. Пока самолёт ещё не существует, есть только его концепция.