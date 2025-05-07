Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 12:16

В США рассказали о шведском «технологическом чуде», созданном для войны с РФ

19FortyFive: Шведский истребитель Saab 37 Viggen создали для войны с Россией

Saab 37 Viggen. Обложка © Wikipedia / Brorsson

Saab 37 Viggen. Обложка © Wikipedia / Brorsson

Шведский истребитель Saab 37 Viggen создали для войны с Российской Федерацией, считает американское издание 19FortyFive. Самолёт появился ещё во время холодной войны и стал «технологическим чудом», оставившим след в аэрокосмической инженерии.

«Введённый в эксплуатацию в 1971 году, он стал первым самолётом с дельта-крылом с передним горизонтальным оперением для исключительной манёвренности и возможностью вертикального взлёта и посадки, что позволяло выполнять полёты с коротких взлётно-посадочных полос и автомагистралей», — говорится в публикации.

Saab 37 Viggen никогда не принимал участия в боевых действиях и был снять с эксплуатации в 2005 году. Однако истребитель оказал влияние на более поздние конструкции и его преемника JAS 39 Gripen.

Трамп объявил о создании в США «самого смертоносного» истребителя
Трамп объявил о создании в США «самого смертоносного» истребителя

Ранее в США раскрыли особенности своего «самого смертоносного» истребителя, который стоит $300 млн. Boeing F-47 может стать серьёзным конкурентом для авиации России и Китая, а также создать весомые стратегические последствия своего появления в мире. Пока самолёт ещё не существует, есть только его концепция.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar