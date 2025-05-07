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Регион
7 мая, 12:33

«Не называют дат»: Москалькова раскрыла детали переговоров с Киевом о возвращении курян домой

Москалькова: Киев придумывает причины, чтобы не возвращать курян домой

Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Киевские власти препятствуют возвращению жителей Курской области, выдвигая необоснованные требования. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По её информации, накануне на границе между Украиной и Белоруссией обсуждалась возможность возвращения удерживаемых в Сумах жителей Курской области. Киев заявил о своей готовности, однако конкретные сроки возвращения курян остаются неизвестными.

«Пока, к сожалению, конкретных, кроме заверений, что куряне будут возвращены в Россию, никаких дат не названо», — заявила Москалькова в беседе с РИА «Новости».

Москалькова рассказала о переговорах с Киевом о возвращении жителей курского приграничья домой
Москалькова рассказала о переговорах с Киевом о возвращении жителей курского приграничья домой

Ранее Москалькова заявила, что Украина продолжает удерживать 52 жителя Курской области. По её словам, переговоры с Международным комитетом Красного Креста и украинскими представителями ведутся на ежедневной основе.

Алиса Хуссаин
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