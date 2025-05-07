«Не называют дат»: Москалькова раскрыла детали переговоров с Киевом о возвращении курян домой
Москалькова: Киев придумывает причины, чтобы не возвращать курян домой
Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Киевские власти препятствуют возвращению жителей Курской области, выдвигая необоснованные требования. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её информации, накануне на границе между Украиной и Белоруссией обсуждалась возможность возвращения удерживаемых в Сумах жителей Курской области. Киев заявил о своей готовности, однако конкретные сроки возвращения курян остаются неизвестными.
«Пока, к сожалению, конкретных, кроме заверений, что куряне будут возвращены в Россию, никаких дат не названо», — заявила Москалькова в беседе с РИА «Новости».
Ранее Москалькова заявила, что Украина продолжает удерживать 52 жителя Курской области. По её словам, переговоры с Международным комитетом Красного Креста и украинскими представителями ведутся на ежедневной основе.