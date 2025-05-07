Стало известно, сколько россиян пострадало из-за отмены и задержки авиарейсов

Из-за массовых задержек и отмен авиарейсов пострадали не менее 60 тысяч пассажиров. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Ограничения в совокупности повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тыс. пассажиров. В том числе, летящих популярными у туристов стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай», — говорится в сообщении.