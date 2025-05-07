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Регион
7 мая, 12:32

Стало известно, сколько россиян пострадало из-за отмены и задержки авиарейсов

АТОР: Отмены и задержки авиарейсов затронули не менее 60 тысяч пассажиров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

Из-за массовых задержек и отмен авиарейсов пострадали не менее 60 тысяч пассажиров. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Ограничения в совокупности повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тыс. пассажиров. В том числе, летящих популярными у туристов стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай», — говорится в сообщении.

Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса
Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса

Напомним, что атаки БПЛА парализовали работу многих российских аэропортов. В Домодедово задержано 80 и отменено 28 рейсов. Во Внуково 27 рейсов задерживаются, в Шереметьево задержки коснулись 122 рейсов. 82 самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы. В петербургском аэропорту Пулково отменены 9 рейсов на вылет и 7 на прилёт. Задержаны десятки рейсов в аэропортах Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Норильска, Омска, Новосибирска, Новокузнецка, Минеральных Вод, Махачкалы и Карачаево-Черкесии.

Алена Пенчугина
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