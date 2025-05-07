Несмотря на активную антироссийскую риторику, Лондон осознаёт ограниченность своих военных возможностей в случае прямого конфликта с Москвой. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя противоречивую позицию Великобритании в отношении России.

Эксперт отмечает, что британская политика в украинском кризисе продиктована в первую очередь экономическими интересами — стремлением получить доступ к новым рынкам сбыта, ресурсам и усилить влияние в Черноморском регионе через контроль над украинскими портами. Однако как подчёркивает Мезюхо, реальные военные возможности Великобритании не соответствуют её амбициозной риторике.

«Во многом милитаристский русофобский стиль ведущих политиков Великобритании не соответствует тому уровню состояния, в котором пребывают ВС Соединённого Королевства. У них нет реального опыта участия в современных войнах. Они не знают, что такое война дронов, и, конечно, несмотря на всю их браваду, правда заключается в том, что ВС Соединённого Королевства уже давно устарели», — сказал эксперт RT.