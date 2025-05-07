В Госдуме идею Киева по отводу войск от линии фронта сочли бессмысленной
Депутат Госдумы Ивлев: Идея Украины отвести войска на 15 км бессмысленна
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В Государственной думе идею установления 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль текущей линии соприкосновения сочли бессмысленной, так как это не обеспечит должный уровень безопасности. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Подобная идея бессмысленна с точки зрения обеспечения безопасности. 15-километровая зона отвода войск от линии боевого соприкосновения для современных артиллерийских и ракетных вооружений даже сухопутных войск не является безопасной», — приводит его слова издание.
Чиновник отметил, что киевский режим имеет «патологическую страсть к нарушениям договорённостей, отказам от перемирия, ко лжи и провокациям». По его мнению, обстрелы территории РФ и атаки украинских дронов не прекратятся. Он считает, что передышка Вооружённым силам Украины (ВСУ) нужна для перегруппировки войск, ведения разведки и пополнения запасов оружия и боеприпасов.
Ивлев также добавил, что России необходим долгосрочный мир на российских условиях обеспечения безопасности страны.
Напомним, что ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что Киев рассматривает возможность установления 30-километровой демилитаризованной зоны в случае заморозки боевых действий. Украинская сторона готова отвести свои войска на 15 километров. Таких же действий власти Незалежной ожидают и от России.