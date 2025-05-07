Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 13:04

В Госдуме идею Киева по отводу войск от линии фронта сочли бессмысленной

Депутат Госдумы Ивлев: Идея Украины отвести войска на 15 км бессмысленна

Госдума. Обложка © Life.ru

Госдума. Обложка © Life.ru

В Государственной думе идею установления 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль текущей линии соприкосновения сочли бессмысленной, так как это не обеспечит должный уровень безопасности. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Подобная идея бессмысленна с точки зрения обеспечения безопасности. 15-километровая зона отвода войск от линии боевого соприкосновения для современных артиллерийских и ракетных вооружений даже сухопутных войск не является безопасной», — приводит его слова издание.

Чиновник отметил, что киевский режим имеет «патологическую страсть к нарушениям договорённостей, отказам от перемирия, ко лжи и провокациям». По его мнению, обстрелы территории РФ и атаки украинских дронов не прекратятся. Он считает, что передышка Вооружённым силам Украины (ВСУ) нужна для перегруппировки войск, ведения разведки и пополнения запасов оружия и боеприпасов.

Ивлев также добавил, что России необходим долгосрочный мир на российских условиях обеспечения безопасности страны.

Отвергший перемирие Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые будут в Москве на Параде Победы
Отвергший перемирие Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые будут в Москве на Параде Победы

Напомним, что ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что Киев рассматривает возможность установления 30-километровой демилитаризованной зоны в случае заморозки боевых действий. Украинская сторона готова отвести свои войска на 15 километров. Таких же действий власти Незалежной ожидают и от России.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar