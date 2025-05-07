В Государственной думе идею установления 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль текущей линии соприкосновения сочли бессмысленной, так как это не обеспечит должный уровень безопасности. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Подобная идея бессмысленна с точки зрения обеспечения безопасности. 15-километровая зона отвода войск от линии боевого соприкосновения для современных артиллерийских и ракетных вооружений даже сухопутных войск не является безопасной», — приводит его слова издание.

Чиновник отметил, что киевский режим имеет «патологическую страсть к нарушениям договорённостей, отказам от перемирия, ко лжи и провокациям». По его мнению, обстрелы территории РФ и атаки украинских дронов не прекратятся. Он считает, что передышка Вооружённым силам Украины (ВСУ) нужна для перегруппировки войск, ведения разведки и пополнения запасов оружия и боеприпасов.

Ивлев также добавил, что России необходим долгосрочный мир на российских условиях обеспечения безопасности страны.