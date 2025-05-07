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7 мая, 12:58

СМИ узнали причину посадки самолёта Вучича в Баку

ТАСС: Самолёта Вучича сел в Баку для дозаправки

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Самолёт президента Сербии Александара Вучича, летевшего в Москву, совершил посадку в Баку для дозаправки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Посадка в Баку была запланированной. Она была нужна для дозаправки самолёта», — сказал собеседник агентства.

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Напомним, ранее борт президента Сербии Александра Вучича был вынужден совершить посадку в Баку, предварительно, из-за ограничений, введённых в аэропортах Москвы из-за угрозы атаки украинких БПЛА. Позже стало известно, что самолёт вылетел в Москву, и, по данным сербского посольства, визит Вучича в РФ всё ещё в силе.

Александра Вишнякова
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