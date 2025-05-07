Российский режиссёр и видеодизайнер трагически погиб в 37 лет

По словам коллег, Бакиев был выдающимся дизайнером видео и компьютерной графики, а также режиссёром монтажа. После нескольких лет работы в Москве, начиная с 2011 года, он вернулся в Йошкар-Олу и реализовал себя как независимый кинопроизводитель, сотрудничая с телеканалом МЭТР.