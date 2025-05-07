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Регион
7 мая, 13:19

Российский режиссёр и видеодизайнер трагически погиб в 37 лет

МЭТР: В 37 лет трагически погиб режиссёр и видеодизайнер Ильдар Бакиев

Ильдар Бакиев. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ильдар Бакиев

Ильдар Бакиев. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ильдар Бакиев

Видеодизайнер и режиссёр Ильдар Бакиев трагически скончался в возрасте 37 лет. О его смерти сообщила телерадиокомпания «Марий Эл». Обстоятельства произошедшего не уточняются.

По словам коллег, Бакиев был выдающимся дизайнером видео и компьютерной графики, а также режиссёром монтажа. После нескольких лет работы в Москве, начиная с 2011 года, он вернулся в Йошкар-Олу и реализовал себя как независимый кинопроизводитель, сотрудничая с телеканалом МЭТР.

«Во многом именно благодаря таланту Ильдара Бакиева стенд Республики Марий Эл на выставке-форуме «Россия», проходившей на ВДНХ, стал самобытным, ярким и запоминающимся», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о смерти бразильского телеведущего Луис Антонио Мелло. Ему было 70 лет. Сердце Мелло остановилось прямо во время МРТ. В последние годы журналист боролся с панкреатитом и регулярно посещал врачей.

Алиса Хуссаин
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