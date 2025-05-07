Российский режиссёр и видеодизайнер трагически погиб в 37 лет
МЭТР: В 37 лет трагически погиб режиссёр и видеодизайнер Ильдар Бакиев
Ильдар Бакиев. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ильдар Бакиев
Видеодизайнер и режиссёр Ильдар Бакиев трагически скончался в возрасте 37 лет. О его смерти сообщила телерадиокомпания «Марий Эл». Обстоятельства произошедшего не уточняются.
По словам коллег, Бакиев был выдающимся дизайнером видео и компьютерной графики, а также режиссёром монтажа. После нескольких лет работы в Москве, начиная с 2011 года, он вернулся в Йошкар-Олу и реализовал себя как независимый кинопроизводитель, сотрудничая с телеканалом МЭТР.
«Во многом именно благодаря таланту Ильдара Бакиева стенд Республики Марий Эл на выставке-форуме «Россия», проходившей на ВДНХ, стал самобытным, ярким и запоминающимся», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о смерти бразильского телеведущего Луис Антонио Мелло. Ему было 70 лет. Сердце Мелло остановилось прямо во время МРТ. В последние годы журналист боролся с панкреатитом и регулярно посещал врачей.