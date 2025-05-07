VK развернёт масштабную программу онлайн и офлайн мероприятий к юбилею Победы

К 80-летию Победы VK готовит масштабную программу, включающую общенациональную онлайн-акцию «Минута молчания» и ряд образовательных инициатив. Об этом сообщили Life.ru. представители компании.

В День Победы, 9 мая, «ВКонтакте» и «Одноклассники» предложат пользователям удобный способ почтить память павших. С помощью специальных мини-приложений можно будет присоединиться к Всероссийской минуте молчания и виртуальному шествию «Бессмертного полка», предоставив информацию о своих героях.

Кроме того, к 9 Мая VK установит в 10 городах России 25 арт-объектов с изображениями исторических мест времён Великой Отечественной войны. С помощью QR-кодов на стелах пользователи смогут раскрашивать старые фотографии близких с помощью нейросети Mail и делиться отреставрированными снимками в Облаке Mail. На «VK Видео» появится тематический раздел «80 лет Победы» с более чем 260 фильмами, сериалами и трансляциями, посвященными войне.

Впервые VK проведёт акцию «Синий платочек 80», где известные личности представят фотографии своих родственниц военных лет в видеопроекции на фасадах московских театров. Синие платочки будут раздавать в Москве, Смоленске и Великом Новгороде.

А на просветительском марафоне «Знание.Первые» VK представит познавательный контент и расскажет о технологических достижениях времен войны. Инсталляция VK Видео, созданная из 3000 живых гвоздик, позволит школьникам поздравить ветеранов и почтить память павших у Вечного огня.