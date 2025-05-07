В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара
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На территории Киева и ряда областей объявлен режим воздушной тревоги. Причиной тому стала угроза применения баллистического оружия. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.
Минувшей ночью Украина подверглась атаке четырьмя баллистическими ракетами и 142 дронами. Столица не осталась в стороне: в Шевченковском и Святошинском районах Киева упали обломки. При этом в Соломенском районе, по информации местных властей, произошло падение сбитой баллистической ракеты, что стало причиной пожара.
Ранее стало известно, что ВСУ вновь атаковали Московскую область. Один беспилотник был сбит в подмосковном Раменском. Местные жители сообщили о звуках взрывов.