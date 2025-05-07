Грамоты от Путина получили сотрудники администрации Херсонской области

В Херсонской области ряд чиновников и руководителей, включая министра строительства Сергея Козупицу и главу Нижнесерогозского округа Владислава Никитенко, получили благодарности от президента России Владимира Путина. Награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Таврия. Новости Херсонской области».

Осмотр строительной площадки и награждение представителей власти Херсонской области. Видео © Telegram / «Таврия. Новости Херсонской области»

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо совместно с Сергеем Кириенко посетили строительную площадку филиала арт-кластера «Таврида» для ознакомления с ходом работ.

«Это один из ключевых проектов в сфере молодёжной политики на Херсонщине. Строительство идёт хорошими темпами. Уже завершены основные этапы, завершается благоустройство и подключение инженерных сетей», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Напомним, масштабный образовательный центр для творческой молодёжи из исторических регионов России появится в Херсоне. Филиал арт-кластера «Таврида», занимающий 18,5 гектаров, сможет принять 420 участников, 50 экспертов и 60 сотрудников, обеспечивая им все условия для проживания, обучения и творчества.