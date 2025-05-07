Американец Болл не садился пять дней подряд и рассказал, что стало с его телом
Лукас Болл. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / focusedlucas
Американец Лукас Болл, называющий себя «самостоятельно сертифицированным каскадёром», решил провести необычный эксперимент и не садиться пять дней подряд. О результатах он рассказал на своём YouTube-канале, опубликовав видео.
Лукас Болл до и после эксперимента. Фото © YouTube / pigmie
Мужчина проводил по 16 часов в день на ногах и отдыхал лишь во время восьмичасового сна. Сначала Болл отмечал повышенную продуктивность. Однако уже к третьему дню появились сильные боли в голенях и ступнях, также возрос аппетит.
После марафона у американца заметно ухудшилась осанка: появилась сутулость, округлилась верхняя часть спины. Кроме того, он прибавил в весе и получил боль в коленях и бёдрах. При этом, поясница стала менее напряжённой и более гибкой, появился изгиб в нижнем отделе позвоночника. Лукас также отметил ускорение пищеварительных процессов.
«Похоже, что в этом эксперименте я в основном двигался в негативном направлении, но у меня было много замечательных впечатлений и открытий», — поделился Болл.
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