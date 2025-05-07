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Регион
7 мая, 15:13

Казаки Запорожской области попросили Кириенко продлить программу «Время героев»

Кириенко в Запорожской области наградил бойцов отряда спецназначения «БАРС-11»

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

В ходе поездки в Запорожскую область первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил бойцов казачьего добровольческого отряда спецназа «БАРС-11». Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«На позициях Сергей Владиленович вручил медали Суворова, Жукова, «За храбрость» II степени, которыми личный состав добровольческого подразделения награжден указом президента Российской Федерации. Парни ежедневно стоят на защите наших рубежей, проявляют мужество и отвагу, их героические поступки высоко оценены руководством страны», — написал губернатор.

Военнослужащие, включая командира, попросили о продолжении кадровой программы «Время героев». Президент РФ Владимир Путин принял решение о расширении этой программы, чтобы больше ветеранов смогли после демобилизации успешно трудоустроиться и использовать свой опыт в гражданской жизни.

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Ранее Life.ru сообщал, что ряд чиновников и руководителей Херсонской области получили благодарности от Путина. Награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Мария Любицкая
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