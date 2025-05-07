«Недолго осталось»: Кадыров предрёк печальную судьбу киевским «шайтанам»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что «шайтанам» из Киева осталось недолго. Он заявил, что их зверства и преступления не останутся безнаказанными, а совсем скоро им придётся платить за все преступления. Такое мнение Кадыров высказал в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Кадыров ответил на волнующие многих вопросы. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Недолго, недолго осталось. Всевышний знает, кто это, видит, чем они занимаются. Они преступники, террористы, с террористами надо закончить, как мы закончили в своё время в Чеченской Республике», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Также глава Чечни добавил несколько слов о судьбе Владимира Зеленского. На вопрос, а будет ли экс-комик жить дальше, Кадыров заявил: «Если меня спросить, то ему лучше не быть».