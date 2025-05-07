«Недолго осталось»: Кадыров предрёк печальную судьбу киевским «шайтанам»
Кадыров: Зеленскому и его «шайтанам» из Киева осталось недолго
Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что «шайтанам» из Киева осталось недолго. Он заявил, что их зверства и преступления не останутся безнаказанными, а совсем скоро им придётся платить за все преступления. Такое мнение Кадыров высказал в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Кадыров ответил на волнующие многих вопросы. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Недолго, недолго осталось. Всевышний знает, кто это, видит, чем они занимаются. Они преступники, террористы, с террористами надо закончить, как мы закончили в своё время в Чеченской Республике», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Также глава Чечни добавил несколько слов о судьбе Владимира Зеленского. На вопрос, а будет ли экс-комик жить дальше, Кадыров заявил: «Если меня спросить, то ему лучше не быть».
До этого Кадыров поздравил Владимира Путина с 25-летием президентства. Он назвал главу государства человеком исключительной воли и ответственности.