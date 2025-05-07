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7 мая, 15:34

«Недолго осталось»: Кадыров предрёк печальную судьбу киевским «шайтанам»

Кадыров: Зеленскому и его «шайтанам» из Киева осталось недолго

Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что «шайтанам» из Киева осталось недолго. Он заявил, что их зверства и преступления не останутся безнаказанными, а совсем скоро им придётся платить за все преступления. Такое мнение Кадыров высказал в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Кадыров ответил на волнующие многих вопросы. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Недолго, недолго осталось. Всевышний знает, кто это, видит, чем они занимаются. Они преступники, террористы, с террористами надо закончить, как мы закончили в своё время в Чеченской Республике», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Также глава Чечни добавил несколько слов о судьбе Владимира Зеленского. На вопрос, а будет ли экс-комик жить дальше, Кадыров заявил: «Если меня спросить, то ему лучше не быть».

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До этого Кадыров поздравил Владимира Путина с 25-летием президентства. Он назвал главу государства человеком исключительной воли и ответственности.

Александр Юнашев
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