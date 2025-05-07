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Регион
7 мая, 15:34

«Воюют блестяще»: Путин высказался о прошедших подготовку в Чечне военных

Путин рассказал, что Герасимов ежедневно докладывает ему о ситуации на фронте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов почти ежедневно докладывает ему о ситуации на фронте и регулярно упоминает бойцов спецназа «Ахмат». Об этом глава государства заявил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По словам Путина, в составе подразделений сражаются не только чеченские бойцы, но и военнослужащие из других регионов, прошедшие подготовку на базе «Ахмата».

«Воюют блестяще», — добавил российский лидер, оценивая подготовку бойцов.

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Ранее «Ахмат» и морпехи 177-й бригады разнесли логово ВСУ реактивными снарядами под Сумами. Удар был реализован с применением реактивной системы «Град».

Марина Фещенко
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