Вместо дорогущих ресторанов: Москвичам на Патриарших предложили поесть гречку с тушёнкой

Впервые на Патриарших прудах в Москве прошла акция «Солдатская каша», организованная Росимуществом в честь 80-летия Великой Победы. Посетители смогли попробовать традиционное блюдо полевой кухни – гречку с тушёнкой – и насладиться атмосферой военных лет под звуки тематических песен.

«Впервые проходит акция Росимущества «Солдатская каша». Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в пресс-службе Росимущества.