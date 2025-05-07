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7 мая, 16:12

Вместо дорогущих ресторанов: Москвичам на Патриарших предложили поесть гречку с тушёнкой

На Патриарших прудах в Москве впервые прошла акция «Солдатская каша»

Обложка © Минсельхоз Московской области

Обложка © Минсельхоз Московской области

Впервые на Патриарших прудах в Москве прошла акция «Солдатская каша», организованная Росимуществом в честь 80-летия Великой Победы. Посетители смогли попробовать традиционное блюдо полевой кухни – гречку с тушёнкой – и насладиться атмосферой военных лет под звуки тематических песен.

«Впервые проходит акция Росимущества «Солдатская каша». Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в пресс-службе Росимущества.

Ранее Life.ru сообщал, что VK развернёт масштабную программу онлайн и офлайн мероприятий к юбилею Победы, включающую общенациональную онлайн-акцию «Минута молчания» и ряд образовательных инициатив. С помощью специальных мини-приложений можно будет присоединиться к Всероссийской минуте молчания и виртуальному шествию «Бессмертного полка».

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Полина Никифорова
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