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7 мая, 16:07

Не рукопашный бой: В Мурине одноногий вор избил продавца протезом из-за пива

«Mash на Мойке»: В Ленобласти вор избил продавца протезом ноги из-за пива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RUCHUDA BOONPLIEN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RUCHUDA BOONPLIEN

Необычное происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения в Мурине. Продавец магазинчика, преследуя подозреваемых в краже из алкомаркета, вступил в конфликт с ними. Один из преступников использовал в качестве оружия для защиты собственный ножной протез, сообщает «Mash на Мойке».

Драка в Мурине. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Перед тем, как завязалась потасовка, работник магазина получил банкой пива по голове. После этого началась настоящая драка, в которой даже использовали протез. Местные жители ещё долго будут вспоминать эту странную историю.

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Ольга Сливченко
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