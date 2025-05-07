Не рукопашный бой: В Мурине одноногий вор избил продавца протезом из-за пива
«Mash на Мойке»: В Ленобласти вор избил продавца протезом ноги из-за пива
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Необычное происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения в Мурине. Продавец магазинчика, преследуя подозреваемых в краже из алкомаркета, вступил в конфликт с ними. Один из преступников использовал в качестве оружия для защиты собственный ножной протез, сообщает «Mash на Мойке».
Драка в Мурине. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»
Перед тем, как завязалась потасовка, работник магазина получил банкой пива по голове. После этого началась настоящая драка, в которой даже использовали протез. Местные жители ещё долго будут вспоминать эту странную историю.
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