Не рукопашный бой: В Мурине одноногий вор избил продавца протезом из-за пива

Необычное происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения в Мурине. Продавец магазинчика, преследуя подозреваемых в краже из алкомаркета, вступил в конфликт с ними. Один из преступников использовал в качестве оружия для защиты собственный ножной протез, сообщает «Mash на Мойке».

Драка в Мурине. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Перед тем, как завязалась потасовка, работник магазина получил банкой пива по голове. После этого началась настоящая драка, в которой даже использовали протез. Местные жители ещё долго будут вспоминать эту странную историю.