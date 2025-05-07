Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 18:06

Первая леди Бразилии рассказала про своих русских предков

Первая леди Бразилии: Моя бабушка по материнской линии была русской

Обложка © ТАСС / EPA / GIANLUIGI GUERCIA

Обложка © ТАСС / EPA / GIANLUIGI GUERCIA

Русские корни помогают первой леди Бразилии Розанжеле Лула да Силва чувствовать себя в России как дома. Об этом она рассказала во время своего выступления в Высшей школе экономики, упомянув, что её предки по материнской линии эмигрировали из СССР в Бразилию.

«Часть моей семьи, которую я не знала, моя бабушка по материнской линии и её родители, были отсюда и эмигрировали в Бразилию, в штат Парана, где я родилась, и я счастлива здесь быть. Поэтому я себя чувствую очень комфортно тут, в России», — заявила первая леди Бразилии.

Ранее Life.ru сообщал, что в Россию прибыл президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за ним прилетел генерал Мин Аун Хлайн, председатель Государственного административного совета и премьер-министр Мьянмы.

Президент Азербайджана не будет присутствовать на Параде Победы в Москве 9 мая
Президент Азербайджана не будет присутствовать на Параде Победы в Москве 9 мая
Полина Никифорова
  • Новости
  • Бразилия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar