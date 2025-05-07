Первая леди Бразилии рассказала про своих русских предков
Первая леди Бразилии: Моя бабушка по материнской линии была русской
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Русские корни помогают первой леди Бразилии Розанжеле Лула да Силва чувствовать себя в России как дома. Об этом она рассказала во время своего выступления в Высшей школе экономики, упомянув, что её предки по материнской линии эмигрировали из СССР в Бразилию.
«Часть моей семьи, которую я не знала, моя бабушка по материнской линии и её родители, были отсюда и эмигрировали в Бразилию, в штат Парана, где я родилась, и я счастлива здесь быть. Поэтому я себя чувствую очень комфортно тут, в России», — заявила первая леди Бразилии.
Ранее Life.ru сообщал, что в Россию прибыл президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за ним прилетел генерал Мин Аун Хлайн, председатель Государственного административного совета и премьер-министр Мьянмы.