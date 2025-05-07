Ещё один зарубежный гость прилетел в Москву на Парад Победы

Генерал Мин Аун Хлайн, председатель Государственного административного совета и премьер-министр Мьянмы, прибыл в Москву для участия в торжествах, посвящённых Дню Победы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как ранее передавал бирманский телеканал MRTV, программа визита лидера Мьянмы на празднование включает не только участие в самом мероприятии, но и переговоры с лидерами других стран-участниц.