Число сбитых над Москвой беспилотников выросло до 12

Ещё три украинских дрона сбиты на подлёте к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. За несколько часов российская ПВО уничтожила уже 12 вражеских беспилотников.

«Уничтожены ещё три украинских беспилотника на подлёте к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.

За последние полтора часа Росавиация дважды вводила ограничения на работу московского аэропорта Домодедово. Сейчас, по последним данным, все запреты сняты.