Число сбитых над Москвой беспилотников выросло до 12
Собянин: Уничтожены ещё три беспилотника на подлёте к Москве
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Ещё три украинских дрона сбиты на подлёте к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. За несколько часов российская ПВО уничтожила уже 12 вражеских беспилотников.
«Уничтожены ещё три украинских беспилотника на подлёте к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.
За последние полтора часа Росавиация дважды вводила ограничения на работу московского аэропорта Домодедово. Сейчас, по последним данным, все запреты сняты.
Несколько минут назад Серей Собянин заявил, что на подлёте к Москве сбили пять дронов. За вечер 7 мая власти до этого сообщали о четырёх сбитых беспилотниках.