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Регион
7 мая, 18:20

Число сбитых над Москвой беспилотников выросло до 12

Собянин: Уничтожены ещё три беспилотника на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Ещё три украинских дрона сбиты на подлёте к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. За несколько часов российская ПВО уничтожила уже 12 вражеских беспилотников.

«Уничтожены ещё три украинских беспилотника на подлёте к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.

За последние полтора часа Росавиация дважды вводила ограничения на работу московского аэропорта Домодедово. Сейчас, по последним данным, все запреты сняты.

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Несколько минут назад Серей Собянин заявил, что на подлёте к Москве сбили пять дронов. За вечер 7 мая власти до этого сообщали о четырёх сбитых беспилотниках.

Наталья Демьянова
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