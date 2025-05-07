Собянин: Силы ПВО сбили ещё два украинских дрона на подлёте к Москве
Силы ПВО сбили два украинских дрона. Обложка © Telegram / Минобороны России
Расчёты противовоздушной обороны РФ ликвидировали ещё два беспилотника ВСУ, направлявшихся в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил мэр.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что 7 мая за несколько часов силы ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников. За последние полтора часа Росавиация дважды вводила ограничения на работу московского аэропорта Домодедово. Сейчас все запреты сняты.