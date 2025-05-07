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Регион
7 мая, 19:19

Собянин: Силы ПВО сбили ещё два украинских дрона на подлёте к Москве

Силы ПВО сбили два украинских дрона. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО сбили два украинских дрона. Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны РФ ликвидировали ещё два беспилотника ВСУ, направлявшихся в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил мэр.

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Ранее Сергей Собянин сообщил, что 7 мая за несколько часов силы ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников. За последние полтора часа Росавиация дважды вводила ограничения на работу московского аэропорта Домодедово. Сейчас все запреты сняты.

Тимур Хингеев
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