Собянин: Силы ПВО сбили ещё два украинских дрона на подлёте к Москве

Расчёты противовоздушной обороны РФ ликвидировали ещё два беспилотника ВСУ, направлявшихся в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Военкор предрёк ухудшение ситуации после самой массовой украинской атаки по территориям РФ

Военкор предрёк ухудшение ситуации после самой массовой украинской атаки по территориям РФ

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 7 мая за несколько часов силы ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников. За последние полтора часа Росавиация дважды вводила ограничения на работу московского аэропорта Домодедово. Сейчас все запреты сняты.