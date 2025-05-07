Конклав не избрал папу римского, из трубы Сикстинской капеллы идёт чёрный дым
Чёрный дым идёт из трубы Сикстинской капеллы. Обложка © ТАСС / AP / Michael Sohn
Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошёл чёрный дым. Это означает, что конклав не смог избрать нового папу римского в ходе первого голосования.
Нового понтифика 7 мая выбирали 133 кардинала. Заседание длилось более трёх часов.
Дымоход на крыше Сикстинской капеллы в Ватикане установили 3 мая. Белый дым из этой трубы будет означать, что конклав определился с именем нового папы римского.