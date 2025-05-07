БМПТ «Терминатор» впервые примет участие в Параде Победы в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на Параде Победы впервые покажут боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом сообщает RG.ru.

Как отмечает издание, техника станет одной из ключевых новинок торжественного шествия. Сейчас «Терминаторы» активно применяются в зоне специальной военной операции, где успешно помогают российским штурмовым группам подавлять укреплённые позиции противника. В ежедневных сводках Минобороны регулярно упоминаются эпизоды с их участием.

БМПТ построена на базе танка Т-90А. Машина оснащена необитаемым боевым модулем, включающим две автоматические пушки калибра 30 мм, крупнокалиберный пулемёт, два автоматических гранатомёта, а также противотанковые управляемые ракеты. Защитные свойства обеспечиваются комбинированной бронёй с установленными модулями динамической защиты «Реликт».

Для зрителей парада это будет уникальная возможность впервые увидеть вблизи одну из самых технологически продвинутых российских бронемашин.