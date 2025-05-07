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Регион
7 мая, 20:58

Президент Конго: Африка ценит, что Россия помнит о её вкладе в борьбу с нацизмом

Президент Конго. Обложка © Life.ru

Президент Конго. Обложка © Life.ru

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что народы Африки высоко ценят нежелание России забывать об их участии в борьбе с гитлеровской Германией. Такое признание иностранный гость сделал в ходе переговоров с коллегой из РФ Владимиром Путиным.

«Народы Африки очень ценят то, что вы помните об участии африканцев в борьбе с нацизмом. Для нас участие в этой борьбе — большая гордость», — отметил президент Конго.

Сассу-Нгессо также отметил героизм советских солдат. Именно красноармейцы первыми вошли в Берлины и водрузили знамя на Рейхстаг, внеся себя в историю.

«Мы хотели бы воздать должное этим людям и склонить головы перед их подвигом и мужеством», — подчеркнул он.

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Антон Голыбин
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