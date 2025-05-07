Президент Конго: Африка ценит, что Россия помнит о её вкладе в борьбу с нацизмом
Президент Конго. Обложка © Life.ru
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что народы Африки высоко ценят нежелание России забывать об их участии в борьбе с гитлеровской Германией. Такое признание иностранный гость сделал в ходе переговоров с коллегой из РФ Владимиром Путиным.
«Народы Африки очень ценят то, что вы помните об участии африканцев в борьбе с нацизмом. Для нас участие в этой борьбе — большая гордость», — отметил президент Конго.
Сассу-Нгессо также отметил героизм советских солдат. Именно красноармейцы первыми вошли в Берлины и водрузили знамя на Рейхстаг, внеся себя в историю.
«Мы хотели бы воздать должное этим людям и склонить головы перед их подвигом и мужеством», — подчеркнул он.
Ранее Министерство иностранных дел Китая заявило о решающей роли России и Китая в победе во Второй мировой войне. В МИД КНР считают, что обе страны внесли неоценимый вклад в спасение человечества от фашистской угрозы.