Президент Конго: Африка ценит, что Россия помнит о её вкладе в борьбу с нацизмом

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что народы Африки высоко ценят нежелание России забывать об их участии в борьбе с гитлеровской Германией. Такое признание иностранный гость сделал в ходе переговоров с коллегой из РФ Владимиром Путиным.

«Народы Африки очень ценят то, что вы помните об участии африканцев в борьбе с нацизмом. Для нас участие в этой борьбе — большая гордость», — отметил президент Конго.

Сассу-Нгессо также отметил героизм советских солдат. Именно красноармейцы первыми вошли в Берлины и водрузили знамя на Рейхстаг, внеся себя в историю.

«Мы хотели бы воздать должное этим людям и склонить головы перед их подвигом и мужеством», — подчеркнул он.