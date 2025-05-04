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Регион
4 мая, 11:49

В Пекине напомнили о вкладе российского и китайского народов в победу над фашизмом

МИД КНР: РФ и Китай внесли вклад в победу во Второй мировой войне, спасая страны

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Россия и Китай сыграли ключевую роль и понесли огромные жертвы в победе во Второй мировой войне. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел КНР в преддверии визита председателя Си Цзиньпина в Москву.

В МИД Китая также заявили, что в этом году исполняется 80 лет не только со дня победы в Великой Отечественной войне, но также в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и всемирной антифашистской войне.

«Будучи двумя главными полями сражений в Азии и Европе во время Второй мировой войны, Китай и Россия принесли огромные жертвы и внесли важный исторический вклад в победу в мировой антифашистской войне, спасая свои страны от опасности, а также будущее и судьбу человечества», — говорится в заявлении.

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Ранее в Министерстве иностранных дел Китая поддержали идею России о перемирии в честь Дня Победы. Представители КНР заявили, что страна будет поддерживать любые усилия, направленные на установление мира. Там также выразили надежду, что вовлечённые стороны продолжат разрешать кризис через диалог и переговоры.


Наталья Афонина
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