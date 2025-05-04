В Пекине напомнили о вкладе российского и китайского народов в победу над фашизмом

Россия и Китай сыграли ключевую роль и понесли огромные жертвы в победе во Второй мировой войне. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел КНР в преддверии визита председателя Си Цзиньпина в Москву.

В МИД Китая также заявили, что в этом году исполняется 80 лет не только со дня победы в Великой Отечественной войне, но также в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и всемирной антифашистской войне.

«Будучи двумя главными полями сражений в Азии и Европе во время Второй мировой войны, Китай и Россия принесли огромные жертвы и внесли важный исторический вклад в победу в мировой антифашистской войне, спасая свои страны от опасности, а также будущее и судьбу человечества», — говорится в заявлении.