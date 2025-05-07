Трамп нарёк США «доминирующей силой» во Второй мировой, несмотря на вклад России

Президент США Дональд Трамп заявил о доминирующей роли Соединённых Штатов в победе над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне. Об этом он сказал в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла в Китае.

По словам американского лидера, Россия тоже внесла в разгром гитлеровской Германии большой вклад. Впрочем, Штаты сделали для победы больше, считает Трамп.