Трамп нарёк США «доминирующей силой» во Второй мировой, несмотря на вклад России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп заявил о доминирующей роли Соединённых Штатов в победе над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне. Об этом он сказал в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла в Китае.
По словам американского лидера, Россия тоже внесла в разгром гитлеровской Германии большой вклад. Впрочем, Штаты сделали для победы больше, считает Трамп.
«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — возмутился он.
Ранее президент США подписал прокламацию об учреждении 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне в США. В документе он подчеркнул важность сохранения памяти о жертвах войны и необходимость борьбы с современными угрозами свободе. Также в американской прессе появилась информация о планах Трампа провести военный парад в Вашингтоне в день своего рождения. Эта новость вызвала волну критики в медиа.