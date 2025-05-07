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7 мая, 19:32

Трамп нарёк США «доминирующей силой» во Второй мировой, несмотря на вклад России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил о доминирующей роли Соединённых Штатов в победе над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне. Об этом он сказал в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла в Китае.

По словам американского лидера, Россия тоже внесла в разгром гитлеровской Германии большой вклад. Впрочем, Штаты сделали для победы больше, считает Трамп.

«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — возмутился он.

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Ранее президент США подписал прокламацию об учреждении 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне в США. В документе он подчеркнул важность сохранения памяти о жертвах войны и необходимость борьбы с современными угрозами свободе. Также в американской прессе появилась информация о планах Трампа провести военный парад в Вашингтоне в день своего рождения. Эта новость вызвала волну критики в медиа.

Антон Голыбин
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