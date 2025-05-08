Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 23:14

Мемориальную доску в память о красноармейце Гитлере открыли в Приднестровье

Семён Гитлер. Обложка © Общественное достояние

Семён Гитлер. Обложка © Общественное достояние

В Тирасполе — столице Приднестровской Молдавской Республики — установили мемориальную доску красноармейцу 73-го пулемётного батальона Тираспольского укрепрайона Семёну Гитлеру, который принимал участие в обороне города в 1941 году. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны ПМР.

Участники церемонии открытия мемориальной доски. Фото © VK / Минобороны Приднестровья

Участники церемонии открытия мемориальной доски. Фото © VK / Минобороны Приднестровья

Мемориальная доска установлена на месте взорванной долговременной огневой точки № 911. Пулемётчик Семён Гитлер, несмотря на ранение и окружение, восемь суток удерживал оборону на этом участке, отражая атаки противника. Лишь потом, оставшись без боеприпасов, он преодолел десять километров ползком и вышел к своим. За мужество и храбрость красноармеец был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя».

Последней награды героя удостоили посмертно — он погиб в 1942 году при обороне Севастополя. Там же в приказе о его награждении фамилию пулемётчика изменили на «Гитлев».

Спецпроект Life.ru «Мгновения весны»: Кадры встречи победителей ожили под песню в исполнении Леонида Агутина
Спецпроект Life.ru «Мгновения весны»: Кадры встречи победителей ожили под песню в исполнении Леонида Агутина

А ранее Life.ru писал о советском офицере, который организовал единственный в истории успешный побег из концлагеря Собибор. Группу бунтовщиков возглавил техник-интендант 2-го ранга Александр Печерский.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Приднестровье
  • Великая Отечественная война
  • День Победы
  • История
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar